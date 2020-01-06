https://static.news.ru/photo/88f5cf0c-30cf-11ea-af7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels /Pixabay.com

Против продажи пива на стадионах проголосовали 80% россиян, 46% объяснили свой выбор тем, что алкоголь может спровоцировать агрессию и беспорядки среди болельщиков во время матча. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

При этом 76% респондентов проголосовали за то, что пиво лучше употреблять дома, 73% выбрали вариант, что этот алкогольный напиток следует употреблять в гостях, а 53% проголосовали за вариант «на природе».

Почти 70% опрошенных сообщили, что в возвращении продажи пива во время спортивных мероприятий заинтересованы пивоваренные компании, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате продажи пива и пивных напитков на стадионы. Инициаторами законопроекта стали депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.