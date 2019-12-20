https://static.news.ru/photo/d421dcda-22fd-11ea-931d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России рассказали о своём отношении к предпринимательству. Большинство из опрошенных (83%) поддержали идею работы на себя, 63% посоветовали бы своим детям развивать собственный бизнес.

Опрос провели Российская венчурная компания (РВК), а также научно-исследовательский и консалтинговый центр «Институт национальных проектов» с целью оценить влияние социокультурных особенностей граждан на инновационный потенциал страны, в том числе перспективы реализации Национальной технологической инициативы.

Кроме того, исследование показало, что для развития предпринимательства важно формирование в обществе «толерантности к неудачам», которая позволит смириться с возможным провалом и начать новый проект, который сможет принести успех, — отметили в пресс-службе РВК.

При этом чаще всего респонденты высказывали мнение, что окружающие относятся к предпринимателям хуже, чем они сами. Только 66% согласились с тем, что россияне поддерживают бизнесменов.

Чаще всего опрошенные считают, что владельцы собственного дела позитивные, умные, целеустремлённые и честные. 5% граждан при описании использовали хотя бы одно слово с негативной коннотацией. Примерно 30% россиян поделились планами открыть свой бизнес.

По мнению исследователей, жители России поддерживают идею работать на себя позитивно из-за того, что доход от такого заработка зависит от собственных усилий, а риск увольнения отсутствует. При этом большинство людей ассоциирует предпринимательство с богатством и независимостью.

Ранее NEWS.ru писал, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, уверены 60% участников опроса, с ними не согласны 26% опрошенных. Основным из отрицательных факторов опрошенные назвали вред для здоровья, наносимый электронными устройствами.