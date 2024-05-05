Большинство россиян поддержали запрет рекламных звонков Superjob: девять из десяти россиян выступили за запрет рекламных звонков

Большая часть жителей России поддержали инициативу Минцифры о введении запрета на рекламные звонки, об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob. Согласно нему, за такое решение выступили девять из десяти (88%) респондентов. Всего участие в исследовании приняли 1600 россиян.

Уточняется, что больше всего запрет рекламных звонков одобрили граждане старше 45 лет. Среди них показатель составил 90%. Кроме того, поддержка инициативы Минцифры была больше среди россиян с высоким уровнем дохода. Так, за принятие проекта выступили 86% респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей и 92% опрошенных, получающих от 100 тысяч рублей.