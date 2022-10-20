Большинство россиян поддержали отмену новогодних мероприятий ВЦИОМ: более 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в этом году

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Более 70 % россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году из-за нехватки средств. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне в целом выразили готовность отказаться от праздничных гуляний в этом году. Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято (74 процента). Каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии (47 процентов из числа сторонников инициативы), — приводит данные ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что на совещании петербургского губернатора Александра Беглова с членами местного правительства было принято решение об отмене общегородских мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященных Новому году и Рождеству. Все деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды добровольцев и мобилизованных. Аналогичное решение было принято до этого в Ленинградской области.

Кроме того, новогодние празднества и фейерверки отменили в Нижнем Новгороде. Мэр города Юрий Шалабаев сообщил, что средства, которые изначально планировалось потратить на концерты и гулянья, направят в качестве льгот семьям мобилизованных.