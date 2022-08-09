Стало известно, сколько россиян не поддержали бы наступление на Киев «Коммерсант»: 60% россиян поддержали бы возможное решение Путина о наступлении на Киев

Возможное решение президента России Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» поддержали бы 60% россиян, передает «Коммерсант» со ссылкой на социологическую службу Russian Field. Еще 26% выступили бы против.

В то же время аналогичную картину социологи обнаружили и при ответе на вопрос о гипотетическом решении президента «завтра» остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение. Согласно данным исследования, 65% респондентов одобрили бы этот шаг, а 28% — нет. В целом против продолжения спецоперации и переход к мирным переговорам выступили 38% опрошенных, а 52% — против этого.

Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников спецоперации практически не изменилось: сейчас ее поддерживают 69% респондентов, обратного мнения придерживаются 23%, а еще 8% затруднились или отказались ответить, — говорится в сообщении.

В исследовании был вопрос о том, что СВО России на Украина затянулась. Положительно на него отметили 59% респондентов, из которых 33% считают, что что спецоперация «определенно» затянулась, еще 26% — что «скорее» затянулась. Противоположной точки зрения придерживаются 28% опрошенных, а 13% — затруднились или отказались отвечать на этот вопрос. Около 60% (56%) россиян не чувствуют «усталость от новостей о ходе СВО», но 41% респондентов не может сними согласиться.

Политолог Алексей Макаркин, что если большинство россиян готовы поддержать два противоположных решения Путина — об остановке спецоперации и о начале нового наступления,— то это можно можно считать выражением доверия главе государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров». По его словам, переговорный процесс остановился, предпосылок для общения президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нет.