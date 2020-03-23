https://static.news.ru/photo/589ed0e6-6d07-11ea-9a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аналитический центр НАФИ и проект «Едим лучше» провели исследование об отношении россиян к искусственному мясу. Употреблять в пищу этот продукт согласны только 41% знакомых с технологией людей, 59% опасаются начинать его употребление.

Слышали об экспериментах по созданию подобной продукции 53% жителей страны.

Среди условий для начала употребления искусственного мяса 24% респондентов назвали его безопасность для здоровья, 13% — вкус, вид и состав, 8% — отсутствие антибиотиков, а 6% — открытость и понятность процесса производства. При этом 13% россиян готовы покупать «мясо из пробирки», если оно будет не дороже обычного, 10% — если при его производстве не будут убивать животных, 6% — если его производство не будет вредить окружающей среде.

Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет больше тех, кто готов начать употребление таких товаров, чем среди россиян в целом (59% и 41% соответственно).

Этичность содержания сельскохозяйственных животных — острый вопрос, часто встречающий критику организаций по защите прав животных всего мира. В странах Европы, США мы видим рост спроса на альтернативные мясные продукты. В России не так сильно развиты вегетарианство, экоактивизм, однако в последние несколько лет культ здоровья, здорового питания, здорового тела усилился. Ожидаем, что и доля людей, отказывающихся от потребления мяса, будет расти, — рассказала директор социально-экономического направления Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Казани планируют создавать конину в лабораторных условиях. В будущем искусственное мясо будет печататься на биопринтере в промышленных масштабах.