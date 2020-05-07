Большинство россиян отметят 9 Мая минутой молчания

https://static.news.ru/photo/90c3b5e0-904d-11ea-a186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социологическое исследование показало, что более 55% россиян отметят 9 Мая минутой молчания, которая пройдёт по всей России в 19:00.

Ещё около 40% опрошенных будут вспоминать родных, которые воевали. Также порядка 30% респондентов традиционно соберутся за праздничным столом, свидетельствуют данные ресурса стопкоронавирус.рф.

Кроме того, почти 10% россиян примут онлайн-участие в акции «Бессмертный полк», а 10% украсят свой аватар в соцсетях георгиевской ленточкой.

В опросе приняли участие более 13,7 тыс. пользователей социальных сетей.

Как писал ранее NEWS.ru, к 75-летию Победы на Красной площади вместо праздничного концерта пройдёт литературно-музыкальный спектакль. Мероприятие состоится без зрителей, но трансляцию покажут федеральные телеканалы.