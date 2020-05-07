Большинство россиян отметят 9 Мая минутой молчания

Социологическое исследование показало, что более 55% россиян отметят 9 Мая минутой молчания, которая пройдёт по всей России в 19:00.
Ещё около 40% опрошенных будут вспоминать родных, которые воевали. Также порядка 30% респондентов традиционно соберутся за праздничным столом, свидетельствуют данные ресурса стопкоронавирус.рф.
Кроме того, почти 10% россиян примут онлайн-участие в акции «Бессмертный полк», а 10% украсят свой аватар в соцсетях георгиевской ленточкой.
В опросе приняли участие более 13,7 тыс. пользователей социальных сетей.
Как писал ранее NEWS.ru, к 75-летию Победы на Красной площади вместо праздничного концерта пройдёт литературно-музыкальный спектакль. Мероприятие состоится без зрителей, но трансляцию покажут федеральные телеканалы.
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