Большинство россиян оказались недовольны работой

77% опрошенных россиян признались, что недовольны своей работой из-за низкой зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Ещё 42% респондентов недовольны отсутствием карьерного роста. 24% не устраивает график работы, а 20% плохо относятся к руководителям. Также работников не устраивает местонахождение организаций, сотрудники также жалуются на нехватку обучения и свободного времени, а 19% респондентов не удовлетворены выполняемыми в ходе работы задачами.

Довольных своей работой всего 23%. Чаще всего удовлетворение выражали представители сферы производства и промышленности (17%), транспорта и логистики (11%), а также IT-cпециалисты, работники образования и медицины (9%, 8% и 6% соответственно).

Всего в исследовании участвовали более пяти тысяч человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в августе этого года во всех российских регионах.

Ранее сервис поиска работы HeadHunter установил, что после увольнения с постоянного места работы 23% россиян будут испытывать очень серьёзные финансовые трудности. Им не хватит денег, чтобы прожить даже неделю. Всего у 20% россиян денег будет на две недели, а 15% человек смогут тратить средства полтора месяца.