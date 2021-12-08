Большинство россиян оказались не удовлетворены общением с госорганами

АНО «Диалог» провела исследование, в рамках которого выяснилось, что 79% россиян оказались не удовлетворены общением с государственными органами в Сети. Только меньшая часть участников опроса отметила, что их всё устроило. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Согласно исследованию, 19% опрошенных были удовлетворены опытом обращений к органам государственной власти в социальных сетях. Всего же за год из респондентов с различными запросами к органам обращались 45%. 73% участников опроса на вопрос «был ли решён вопрос?» ответили «не решён».

Высоко оценивают активность органов власти в интернете 41% респондентов, низко —49%. 27% респондентов отметили, что им достаточно информации о работе органов власти в интернете. 10% отмечают, что такой информации в избытке. Запрос на дополнительную информацию в интернете о работе органов власти—55%, — говорится в исследовании.

Кроме того, респонденты также поделились своими ожиданиями от обращений к органам госвласти в Сети. Как оказалось, только 29% опрошенных ожидают получить ответ. Также 11% участников исследования добавили, что ожидают решения проблемы после обращения.

В то же время, респонденты отметили, что с удовольствием пользуются сервисом «Госуслуги». Так 64% заметили, что возможность получать услуги через интернет положительно сказывается на жизни россиян. Всего же за год 62% опрошенных пользовались сервисом.

Большинство получателей госуслуг отдают предпочтение онлайн-формату (48%), — добавляется в исследовании.

В опросе приняли участие 3340 респондентов со всей страны в возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводилось в период с 8 по 12 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что ограничивать запись на приём в органы государственной власти или МФЦ предлагает Минцифры России при предоставлении в электронной форме государственных или муниципальных услуг в случае превышения гражданами количества запросов, установленного регламентом на определённый отрезок времени.