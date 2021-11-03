Большинство россиян не знают о присуждении Нобелевской премии Муратову

Большинство россиян не знают о присуждении Нобелевской премии главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Согласно опросу, проведённому Левада-Центром (признан властями РФ иноагентом), лишь 26% в курсе награждения их соотечественника.

73% опрошенных сказали , что впервые слышат о присуждении премии Муратову. Больше всего об этом осведомлены россияне 55 лет и старше — более трети (37%). Меньше всего — респонденты 18–24 лет и 25–39 лет: 15% и 16% соответственно.

На вопрос, какие чувства вызывает у них эта новость, 26% выразили радость по этому поводу, а 64% — безразличие.

Также россияне в большинстве своём не помнят и других лауреатов Нобелевской премии от России и СССР. 11% опрошенных вспомнили президента СССР Михаила Горбачева, 10% — академика Андрея Сахарова, 7% — писателя Александра Солженицына, 4% — физика Жореса Алфёрова. 72% затруднились с ответом.

Опрос был проведён 21–27 октября среди 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах РФ.

О присуждении Нобелевской премии мира в 2021 году стало известно 8 октября. Вместе с Муратовым её разделила американо-филиппинская журналистка Мария Ресса.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о дискредитации Нобелевской премии мира и предложил ввести процедуру её отзыва. По его словам, некоторые её лауреаты впоследствии допустили развал своих стран и развязали конфликты и войны.