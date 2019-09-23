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В Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ считают, что четвёртый этап перехода жителей страны с аналогового на цифровое телевидение не будет болезненным.

На форуме «Вся Россия» заместитель руководителя ведомства Алексей Волин заявил, что 14 октября 21 субъект страны с 39 миллионами человек перейдёт на «цифру».

Внимательно следим за ситуацией в каждом регионе. Видим, что подавляющее большинство наших граждан уже не являются адептами аналогового телевидения, — цитирует чиновника РИА Новости .

По словам Волина, количество людей, которые замечают, что произошёл переход с «аналога» на «цифру» на всём протяжении отключения составляет от 1,5 до 2%. Все остальные давно используют кабельное, спутниковое или цифровое телевидение.

Отключение аналогового сигнала в регионах началось в феврале и проходит поэтапно. Как писал News.ru, процесс планировалось завершить 3 июня, однако он затянулся. Кабинет министров принял решение отложить отключение аналогового телевизионного сигнала в ряде регионов страны. Таких субъектов страны — 21.