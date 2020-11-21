Большинство россиян не собирается смотреть новогодние «огоньки»

https://static.news.ru/photo/997c568c-2be9-11eb-9a62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Новогодние телевизионные шоу вызывают всё меньше интереса у россиян. Как свидетельствуют данные опроса, большинство жителей страны не собирается смотреть новогодние «огоньки».

Результаты опроса приводит «Интерфакс» со ссылкой на один из исследовательских центров. Выясняется, что из 1600 респондентов лишь 12% собираются в новогоднюю ночь целенаправленно смотреть передачи на центральных телеканалах.

В домах 44% россиян телевизор будет работать, однако смотреть новогодние «огоньки» намерены лишь 12% респондентов, еще 32% включат ТВ просто для фона. 38% россиян не будут смотреть новогодние «огоньки» по телевизору, — говорится в сообщении.

Исследование показывает, что меньше заинтересованы в просмотре новогодних программ мужчины (45%), а также люди в возрасте от 24 до 34 лет (47%). Среди женщин 32% опрошенных не заинтересованы в предлагаемых телеразвлечениях.

Опрос проводился 18–19 ноября, в нём участвовало 1600 человек в возрасте от 18 лет. Опрашивались респонденты из 379 населённых пунктов во всех федеральных округах.

Ранее NEWS.ru писал, что Валерий Меладзе, который призывал коллег по творческому цеху бойкотировать новогодние телешоу, не попал в пятёрку самых желанных звёзд у зрителей таких «голубых огоньков». Большинство из них хотели бы увидеть Аллу Пугачёву, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.