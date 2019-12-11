https://static.news.ru/photo/f4bd4d7a-1c0a-11ea-b7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросили 1600 россиян, чтобы выяснить их протестное настроение. Как показало исследование, личное участие в акциях допускают 24% опрошенных, а две трети россиян оценивают вероятность проведения массовых акций протеста в их населённом пункте как низкую.

Только каждый десятый заявил, что хорошо информирован о подобных акциях (8%), — сообщили во ВЦИОМе.

Допускают проведение акций протеста 28% опрошенных, причём в шествии готовы участвовать лишь 14%. Треть протестно настроенных граждан предпочитают подписывать обращения и петиции и ещё 8% — распространять информацию для привлечения внимания к проблемам.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин высказался о допустимости демонстраций и митингов, если они не выходят за рамки закона. Так он ответил на выступление режиссёра Александра Сокурова, поднявшего вопрос о демонстрациях, соразмерности наказания их участникам и возможности диалога государства с протестующими. Путин, дискутируя с ним, предположил, что отсутствие реакции государства на брошенный в полицейского стаканчик может привести в итоге к массовым беспорядкам.