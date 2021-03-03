Большинство россиян не хочет работать с начальником-женщиной

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Женщин-начальниц в России не любят: 51,2% попрошенных россиян предпочли бы не работать под их руководством. Только 20,6% высказали противоположное мнение.

Как сообщили аналитики университета «Синергия», ещё 28,2% всё равно, кто будет их начальником, пол для них не имеет значения. Об этом пишет РИА «Новости».

Среди опрошенных 86,4% уже работали под руководством женщины, более 43% из этих людей хвалили свою начальницу за исполнительность. Плохо о женщинах-боссах отозвались только 12%.

Из минусов в работе были названы: излишняя эмоциональность, меньшая, чем у мужчин, организованность, неумение делегировать полномочия, выделение любимчиков, нарушение личных границ, излишняя требовательность и некомпетентность.

Авторы исследования отметили, что их работа показывает доминирующую роль консервативных представлений россиян о работе. Отчасти такая ситуация имеет исторические корни, уверены эксперты.

В опросе приняли участие больше пяти тысяч россиян от 20 до 55 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что 47% россиян готовы уехать из страны ради работы. 59% при этом выразили готовность работать удалённо на иностранные компании, не имеющие представительств в России. При этом они хотят остаться на родине.