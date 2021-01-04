Три четверти россиян намерены в 2021 году сменить работу

https://static.news.ru/photo/ef3aa81a-4f2c-11eb-a98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники одной из рекрутинговых компаний опросили более девяти тысяч соискателей и выяснили, что в 2021 году большинство россиян (74%) планируют сменить работу и ждут повышения зарплаты (64%).

Согласно проведённому исследованию, только 6% респондентов ожидают повышения в должности, 3% планируют перейти в другой отдел внутри своей организации. Понижения в должности опасаются 0,4% опрошенных.

Среди тех, кто планирует сменить место работы, высока доля работников из сферы автомобильного бизнеса (98%), сотрудников юридических фирм (80%), специалистов туристической отрасли, а также гостиничного и ресторанного бизнеса (79%).

Выяснилось также, что каждый пятый работник (21%) не ожидает повышения зарплаты в наступившем году. Около четверти опрошенных (23%) ждут, что зарплату им всё же повысят, правда не знают, на сколько. На увеличение зарплаты более, чем на 30% рассчитывают только 16%, в основном, это топ-менеджеры, сотрудники IT-сферы, искусства и массмедиа, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в России оказалось больше всего людей, нетерпимых к женщинам-руководителям, в сравнении с гражданами других стран. Таковы результаты исследования, которое прошло сразу в нескольких странах. Помимо РФ социологи исследовали настроения жителей США, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Бразилии, Таиланда и Индии. Оказалось, что именно россияне чаще людей из других государств негативно относятся к идее об увеличении числа женщин-руководителей. Таковых — 7% опрошенных. В трёх странах — США, Германии и Корее — показатель составил 3%, в остальных — по 2% и 1%.

Ещё 14% респондентов-россиян признались, что «в чём-то не согласны» с такой идеей. Такой же ответ дали 12% участников опроса из Южной Кореи и от 2% до 8% в остальных странах.