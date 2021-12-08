Большинство россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко накануне заявила, что в стране могут ввести запрет на использование одноразовой пластиковой посуд с 2023 года. По результатам проведённого сервисом SuperJob опроса выяснилось, что 44% россиян однозначно готовы отказаться от использования пластиковой посуды, пишет «360».

Ещё 38% отметили , что скорее готовы обойтись без неё, отказаться от использования такой посуды не готовы лишь 4% респондентов. В опросе принимали участие 1,6 тысячи жителей России из разных регионов.

Российский экологический оператор уже составил перечень из 28 единиц одноразовой посуды и упаковки. В РЭО рекомендуют запретить использование одноразовых стаканов, тарелок, столовых приборов, трубочек, ватных палочек и несколько видов пакетов.

Ранее ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» негативно оценила постановление проекта правительства о включении стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора. По мнению экспертов, такие нововведения могут основательно повысить рост расходов на вывоз мусора.