Большинство прихожан РПЦ отказались от посещения храмов

https://static.news.ru/photo/fa172e6a-7bf7-11ea-b076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал о реакции прихожан на призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла отказаться от посещения храмов. По его словам, большинство людей выполнили рекомендацию главы РПЦ.

Однако в некоторых местах ситуация с коронавирусом не требует тотальной изоляции. Кроме того, в определённых регионах фактически нет карантина: в них духовенство действует по инструкции Священного синода по введению санитарно-гигиенических мер.

Большинство прихожан послушались патриарха и сейчас сидят дома. Но есть такие места, где ситуация не требует тотальной изоляции — за пределами Москвы ситуация сейчас отличается от самой Москвы, — отметил он в эфире «России 24».

Ранее NEWS.ru писал, что Русская православная церковь рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.