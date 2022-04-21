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Общество

Большинство пользователей Рунета назвали знакомство в Сети более простым

12:19, 21 апреля 2022
Большинство пользователей Рунета назвали знакомство в Сети более простым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Большинство опрошенных на тему безопасного общения в Сети (69%) ответили, что знакомиться в интернете проще, чем в реальности. Опрос провели «Одноклассники», «Добро Mail.ru» и исследовательский центр ResearchMe, в нём участвовали 1356 человек в возрасте от 18 лет из 75 регионов России. Выборка отражает аудиторию Рунета, сообщили в пресс-службе ОК.

Большинство пользователей Рунета назвали знакомство в Сети более простымПресс-служба ОК.ru

Особенно часто более лёгкое знакомство в интернете отмечают мужчины (74% против 65%), также 42% респондентов называют общение в соцсетях более безопасным, чем в офлайн-мире. Такое чувство создаётся благодаря возможности прекратить диалог (64%), заблокировать собеседника (57%) лучше узнать его, изучив страницу (24%).

Пользователи соцсетей чаще боятся поддаться на обман мошенников (53%), получить нежелательные сообщения (30%), столкнуться с преследованием в реальности (14%). 11% думают, что знакомится онлайн неприлично, а 7% опасаются травли.

Самыми неприятными сообщениями от знакомых или незнакомцев назвали спам-рассылки с просьбой денег, интимные фото, рекламу, приглашения в группы и предложения познакомиться ближе. Непрошеные интимные снимки особенно раздражают женщин, 61% опрошенных девушек назвали неприятным такое поведение со стороны знакомых и 59% — со стороны незнакомых людей.

Большинство пользователей Рунета назвали знакомство в Сети более простымПресс-служба ОК.ru

В ответ на такое только 14% продолжают разговор, 77% пользователей молчат. Мужчины активнее вступают в переписку: 21% против 7%. Женщины же, если продолжают диалог, чаще выражают возмущение: 45% против 28%.

Ранее сообщалось, что около 6 млн пользователей, входящих в так называемый белый список американской компании Facebook, могут нарушать правила социальной сети. Например, этим людям позволено публиковать интимные фото или дезинформацию.

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