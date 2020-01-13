https://static.news.ru/photo/5f126c48-208c-11ea-a24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

66% опрошенных россиян уверены, что в стране будет много коррупционных скандалов и громких отставок в правительстве в 2020 году, по данным опроса Левада-Центра. 45% ждут массовых акций протестов.

В то же время россияне стали меньше бояться экономического кризиса и вооружённых конфликтов со странами НАТО, пишут «Ведомости».

Опрошенные в целом оптимистично смотрят в наступивший год. 63% из них уверены, что он будет лучше, чем предыдущий.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы.