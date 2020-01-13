66% опрошенных россиян уверены, что в стране будет много коррупционных скандалов и громких отставок в правительстве в 2020 году, по данным опроса Левада-Центра. 45% ждут массовых акций протестов.
В то же время россияне стали меньше бояться экономического кризиса и вооружённых конфликтов со странами НАТО,
Опрошенные в целом оптимистично смотрят в наступивший год. 63% из них уверены, что он будет лучше, чем предыдущий.
Ранее NEWS.ru писал, что жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы.
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