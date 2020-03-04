https://static.news.ru/photo/b8ff697c-5eb2-11ea-966d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство мужчин в России собираются подарить своим дамам цветы на 8 Марта. Также в праздничный день многие собираются преподнести представительницам прекрасного пола парфюмерию, косметику и бижутерию.

В рамках опроса 64% респондентов сообщили, что собираются подарить своим подругам и близким женщинам цветы. Также популярными вариантами стали бижутерия, косметика и парфюмерия. Эти варианты подарков назвали 24% опрошенных. В свою очередь, 17% респондентов заявили, что на 8 Марта их дамы получат конфеты, спиртные напитки или деликатесы.

По данным опроса, число мужчин, которые решили подарить билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане от года к году постепенно уменьшается. Три года назад доля выбравших указанные варианты мужчин составляла 15%. В 2020 году она снизилась до 7%, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, рейтинг самых оригинальных и впечатляющих подарков на Международный женский день возглавили авиабилеты. Об этом говорится в опросе Aviasales, проведённом среди пяти тысяч представительниц прекрасного пола.

Отмечается, что 43% впечатлённых подарками женщин получали на 8 Марта авиабилеты. Среди них особо выделялись полёты в Париж, Венецию, Прагу, Лондон, на Пхукет, Сардинию и в Сочи. Кроме того, 29% опрашиваемых сообщили, что получали в подарок билеты на концерты в других городах и странах.