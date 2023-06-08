Большинство компаний в России увеличило расходы на зарплаты персонала «Работа.ру»: больше половины компаний за год увеличили расходы на зарплаты сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году затраты на зарплаты сотрудников возросли более чем у 55% российских компаний, передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Из этих компаний 90% стали тратить на оплату труда на 30% больше по сравнению с 2022 годом. Исследование включало данные от более чем 400 представителей бизнес-сообщества из различных регионов России.

Кроме того, 38% участников исследования отметили увеличение расходов на поиск и наем сотрудников: у 59% из них вырос бюджет на это в диапазоне до 20%. Также у одной трети респондентов возросли затраты на производственное оборудование и материалы, преимущественно до 20%.

По данным исследования, каждая пятая компания увеличила свои расходы на маркетинг и рекламу. Среди них 37% стали инвестировать на 11–20% больше в эту сферу, в то время как 29% увеличили свои расходы на 21–30%.

Также было отмечено, что у предприятий возросли траты на обучение и развитие персонала (18%), офисные пространства (13%), инфраструктуру и оборудование (9%), корпоративные мероприятия (8%), и IT-инфраструктуру (6%).

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