МТС назвала имя нового президента компании

Совет директоров МТС назначил президентом компании первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслава Николаева. Алексей Корня, который возглавлял мобильный оператор последние три года, уйдёт в АФК «Система».
В новую должность Николаев вступит с 13 марта. Новый президент компании займётся упрочнением рыночных позиций и завершит трансформацию бренда, передаёт пресс-служба мобильного оператора.
Николаев начал работу в МТС в 2004 году, он занимал ряд руководящих должностей в сфере маркетинга и коммерческого управления. С 2017 по 2019 год занимал пост вице-президента ПАО «МТС» по маркетингу.
Корня был назначен президентом МТС в марте 2018 года сроком на три года. В МТС он пришёл в 2004 году, заняв должность финансового директора регионального подразделения «МТС Урал»,
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