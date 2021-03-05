МТС назвала имя нового президента компании

https://static.news.ru/photo/568314c8-7dbb-11eb-af51-96000091f725_660.jpg Фото: mts/facebook.com

Совет директоров МТС назначил президентом компании первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслава Николаева. Алексей Корня, который возглавлял мобильный оператор последние три года, уйдёт в АФК «Система».

В новую должность Николаев вступит с 13 марта. Новый президент компании займётся упрочнением рыночных позиций и завершит трансформацию бренда, передаёт пресс-служба мобильного оператора.

Николаев начал работу в МТС в 2004 году, он занимал ряд руководящих должностей в сфере маркетинга и коммерческого управления. С 2017 по 2019 год занимал пост вице-президента ПАО «МТС» по маркетингу.

Корня был назначен президентом МТС в марте 2018 года сроком на три года. В МТС он пришёл в 2004 году, заняв должность финансового директора регионального подразделения «МТС Урал», пишут «Ведомости».

Ранее NEWS.ru писал, что компания МТС запустила в Москве первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G.