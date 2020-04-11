Больше всего заражённых COVID-19 в Подмосковье выявлено в Люберцах

https://static.news.ru/photo/5a9cd852-7c0c-11ea-a1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу коронавируса в Подмосковье сообщил об увеличении числа заразившихся коронавирусом в регионе до 1082 человек.

По данным штаба, вирус выявлен у жителей в 52 округах региона, из них больше всего случаев заболевания в Люберцах и Химках.

Сообщается, что 92 случая заражения зафиксированы в Люберцах, 71 — в Химках, 66 — в Красногорске, 55 — в Мытищах, 48 — в Одинцово, также 42 случая зарегистрировано в Ленинском округе, в Долгопрудном — 35.

Как писал NEWS.ru, в ближайшее время в Подмосковье откроются больницы на 5000 мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Самая крупная инфекционная больница в области на 550 мест появится в Звенигороде. В ней будут два корпуса на три и семь этажей. Ещё одно инфекционное отделение оборудуют в Центральной районной больнице Талдома.