Больше тысячи человек с коронавирусом впервые выявлены в Москве за сутки

В Москве впервые официально зафиксировано за сутки больше тысячи человек, у которых был выявлен COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве зарегистрировано 1124 новых случая, ещё 182 — в Подмосковье. На третьем месте в списке — Республика Коми, там 58 подтверждённых фактов заражения.
В целом за сутки новые случаи болезни зафиксированы в 57 субъектах Федерации. Однако в целом география эпидемии расширилась, и теперь коронавирусом охвачены 82 региона.
Как писал NEWS.ru, в общей сложности в России уже 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.
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