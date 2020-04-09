Больше тысячи человек с коронавирусом впервые выявлены в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/53ee5e6c-7b04-11ea-9a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Москве впервые официально зафиксировано за сутки больше тысячи человек, у которых был выявлен COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве зарегистрировано 1124 новых случая, ещё 182 — в Подмосковье. На третьем месте в списке — Республика Коми, там 58 подтверждённых фактов заражения.

В целом за сутки новые случаи болезни зафиксированы в 57 субъектах Федерации. Однако в целом география эпидемии расширилась, и теперь коронавирусом охвачены 82 региона.

Как писал NEWS.ru, в общей сложности в России уже 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.