Москвичи и гости столицы выложили более 500 тысяч фотографий с геотегом или подписью «Москва» за новогодние праздники.
В целом с 1 по 8 января столицу упомянули более 800 тысяч раз в соцсетях Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» и Twitter. Чаще всего геометки проставляли на празднично украшенной Тверской улице, которая была пешеходной до 6 января. Там же расположена главная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество», которую посетили шесть миллионов человек,
Как писал NEWS.ru ранее, в Москве на Никольской улице 6 января прошли одиночные пикеты против трат бюджета на праздничные украшения. Участники заявили о недопустимости «рекордных» расходов на новогодние декорации.
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