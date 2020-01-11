https://static.news.ru/photo/e4e4bef6-35c3-11ea-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи и гости столицы выложили более 500 тысяч фотографий с геотегом или подписью «Москва» за новогодние праздники.

В целом с 1 по 8 января столицу упомянули более 800 тысяч раз в соцсетях Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» и Twitter. Чаще всего геометки проставляли на празднично украшенной Тверской улице, которая была пешеходной до 6 января. Там же расположена главная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество», которую посетили шесть миллионов человек, сообщает сайт мэра Москвы.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве на Никольской улице 6 января прошли одиночные пикеты против трат бюджета на праздничные украшения. Участники заявили о недопустимости «рекордных» расходов на новогодние декорации.