https://static.news.ru/photo/e31df64c-35bd-11ea-9ee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt /pixabay.com

Больше половины жителей России признались в том, что в 2020 году будет чувствоваться напряжение в экономике и политике страны. Такие данные привёл «Интерфакс», ссылаясь на опрос Левада-Центр.

Отмечается, что 31% опрошенных не согласились с тем, что год будет напряжённым для экономики и политики. При этом, 65% респондентов выразили, что ожидают, в целом, спокойный год для себя и своей семьи.

Также, в ходе опроса, аналитический центр узнал мнение россиян о возможных акциях протеста в стране. В этом вопросе опрошенные разделились примерно поровну: 45% считают, что протесты возможны, но большая часть, 47% респондентов, с ними не согласилась.

В опросе приняли участие 1608 человек из 137 населённых пунктов России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 44% россиян назвали в опросе аналитического центра главным событием года — пенсионную реформу. Также опрошенные выделили важность лесных пожаров в Сибири, наводнение в Иркутской области и открытие Крымского моста.