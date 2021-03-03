Больше половины россиян сохранили плохие воспоминания о самоизоляции

https://static.news.ru/photo/87173b76-09af-11eb-a544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Период самоизоляции из-за пандемии COVID-19 весной 2020 года более половины россиян ассоциируют с негативом. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые приводит РБК.

Негативные эмоции самоизоляция оставила у 54% опрошенных россиян. При этом женщины восприняли карантин хуже. чем мужчины — 58% против 51%.

Нейтрально о самоизоляции отзываются 25% граждан, позитивно её оценивают 17% опрошенных. Кроме того, у 7% локдаун вызвал ужас и страх, у 4% — беспокойство, тревогу и печаль. По 3% заявили о злости и сожалении о потерянном времени.

Что касается граждан, оценивших самоизоляцию позитивно, среди них по 3% сообщили, что вспоминают этот период с теплотой и что этот период принёс им ощущение внепланового отдыха.

Режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса был введён в РФ в конце марта 2020 года, продлился около полутора месяцев и был завершён после майских праздников. В это время гражданам запрещалось выходить на улицы, кроме походов в продуктовые магазины, аптеки и поездок в больницы, а также для выгула домашних животных.



Осенью прошлого года эксперты выяснили, что после отмены локдауна уровень счастья россиян вырос на рекордные 11 п. п. и достиг показателя 58%.

Ранее стало известно, что правительство Германии приняло решение о продлении карантина до 28 марта 2021 года из-за сложной эпидемической ситуации в стране. При этом право на частичное снятие ограничений получили власти федеральных земель. Об этом писал NEWS.ru.