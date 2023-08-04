Больше половины россиян считают свое материальное положение средним ФОМ: 55% россиян называют свое материальное положение средним

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Больше половины жителей России оценивают свое материальное положение как среднее, сообщили в Фонде «Общественное мнение». Согласно результатам проведенного аналитиками исследования, такую оценку дали 55% опрошенных. При этом у граждан в возрасте от 18 до 30 лет наблюдаются улучшения в достатке.

Авторы исследования отмечают, что за последние три месяца материальное положение улучшилось у 11% россиян, у 19% оно ухудшилось. Не увеличился и не уменьшился достаток 69% участников опроса. По мнению 42% респондентов, в ближайшее время серьезных изменений в этом плане не будет, 25% граждан же надеются на улучшение своего положения.

Поквартирный опрос «ФОМнибус» проводился в период с 14 по 16 июля на территории 53 субъектов России. Участие в исследовании приняли 1500 респондентов из 104 населенных пунктов. Погрешность результатов опроса составляет не более 3,6%. Отмечается, что доли ответов были округлены до целых чисел.

Специалисты ФОМ ранее заявили, что примерно 40% жителей России ощутили рост цен на мясо, каждый третий россиянин отметил повышение стоимости сахара. Кроме того, участники опроса обратили внимание на рост стоимости молока, яиц, лекарств и бензина.