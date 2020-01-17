https://static.news.ru/photo/6b1a53f4-3921-11ea-a125-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Около трети россиян считают себя по-настоящему счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл фонд «Общественное мнение».

Высоким назвали уровень своего счастья 30% респондентов. 26% посчитали его средним, 25% — выше среднего, 8% — ниже среднего. Ещё 6% заявили, что их уровень счастья слишком низкий, и столько же затруднились ответить, передаёт РИА Новости.

При этом 32% опрошенных нашли в своей жизни как хорошие, так и плохие стороны, 31% усмотрели больше позитивного, а 15% — больше негативного. Однозначно хорошей свою жизнь сочли только 9% россиян, а 7% — видят её исключительно в тёмных тонах. Такое же количество респондентов не смогли дать ответ.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные, которые изучили «кривую счастья» — данные по соотношению благополучия к возрасту, сделали вывод, что жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы.