Больше половины россиян подрабатывает из-за нехватки средств

53% россиян признались, что подрабатывают из-за нехватки денег от основного источника дохода. При этом 23% россиян находят себе вторую работу, чтобы занять своё свободное время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования «Авито.Работа» и GigAnt.

53% россиян подрабатывают из-за нехватки основного дохода, причём из них 22% подрабатывают из-за нехватки средств на крупные траты (покупка техники, оплата образования и путешествий), 16% — из-за нехватки денег на продукты и основные потребности, — говорится в исследовании.

Ещё 15% опрошенных вынуждены брать подработку из-за нехватки дохода на выплату кредита и ипотеки. 74% опрошенных подрабатывают в любое время года, 17% лишь летом, а 2% — только весной, осенью или зимой.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что россияне должны больше работать и забыть о четырёхдневной рабочей неделе. Он отметил, что труд — главное в жизни человека и он должен приносить радость.