Больше половины россиян высказались за замену депутатов нейросетью

https://static.news.ru/photo/b9ec321a-cf4b-11eb-a0ce-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Больше половины опрошенных россиян считают, что депутатов можно было бы заменить искусственным интеллектом, пишет «Газета.Ru».

По данным опроса, заменить парламентариев на нейросети хотели бы 53% респондентов. По их мнению, ИИ не подвержен коррупционному влиянию и при этом способен учитывать запросы россиян. Большинство поддерживающих эту идею — это мужчины и лица младше 24 лет.

Против замены депутатов на искусственный интеллект высказались 47% опрошенных. Они опасаются мошенничества и «восстания машин». Кроме того, им непонятно, как будет устроена сама система принятия решений нейросети.

По мнению депутата Госдумы Антона Горелкина, люди, которые выступают за замену парламентариев на ИИ, неправильно понимают задачу депутатов. По его словам, работа депутата — это не сочинять законопроекты, а представлять интересы определённого социального слоя избирателей, определённой территории, возраста, политических взглядов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внедрить ИИ в повседневную жизнь россиян, включая госуправление. Он отметил, что федеральные органы исполнительной власти не спешат этого делать. Причиной сложившейся ситуации названо непонимание государственным аппаратом важности технологий искусственного интеллекта.