Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл социологическое исследование с целью выяснить, насколько россияне информированы о коронавирусе COVID-2019. Подавляющее большинство опрошенных — 99% — слышали о вспышке заболевания в Китае.
52% респондентов отметили, что тревожатся за себя и за близких людей в связи с распространением коронавирусной инфекции,
62% от тех, кто слышал о новом заболевании, считают, что от него можно защититься. 11% всех опрошенных высоко оценили вероятность заражения коронавирусом, 60% считают, что это маловероятно.
По информации на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией в КНР превышает 81 тысячу человек. Жертвами эпидемии стали более 2,7 тысячи. Выздоровели свыше 30 тысяч.
Как писал NEWS.ru, в Китае темпы смертности из-за коронавируса начали снижаться. Так, за 25 февраля скончались 52 человека, а днём ранее умер 71 заражённый.
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