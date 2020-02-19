https://static.news.ru/photo/64f7e738-587b-11ea-a163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл социологическое исследование с целью выяснить, насколько россияне информированы о коронавирусе COVID-2019. Подавляющее большинство опрошенных — 99% — слышали о вспышке заболевания в Китае.

52% респондентов отметили, что тревожатся за себя и за близких людей в связи с распространением коронавирусной инфекции, передаёт «Политика сегодня». 59% участников опроса считают COVID-2019 опаснее вируса сезонного гриппа, а 26% уверены, что оба вируса одинаково опасны.

62% от тех, кто слышал о новом заболевании, считают, что от него можно защититься. 11% всех опрошенных высоко оценили вероятность заражения коронавирусом, 60% считают, что это маловероятно.

По информации на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией в КНР превышает 81 тысячу человек. Жертвами эпидемии стали более 2,7 тысячи. Выздоровели свыше 30 тысяч.

Как писал NEWS.ru, в Китае темпы смертности из-за коронавируса начали снижаться. Так, за 25 февраля скончались 52 человека, а днём ранее умер 71 заражённый.