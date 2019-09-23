https://static.news.ru/photo/31ea4692-ddc4-11e9-bc4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около 59% российских преподавателей заявили, что являются активными пользователями социальных сетей. В целом Интернетом пользуются практически все работники сферы образования.

Согласно результатам исследования «Цифровая грамотность и ИЕТ — компетенция российских педагогов» аналитического центра НАФИ, 90% учителей работа с компьютерами и иными гаджетами даётся легко, а 69% интересны новые приложения, программы и ресурсы.

30% педагогов используют цифровые технологии в преподавательской деятельности дольше 16 лет, 24% — от 11 до 15 лет. Педагоги с большим стажем, а также педагоги по точным наукам чаще используют цифровые технологии в учебном процессе, — отметили социологи.

Участниками опроса стали 654 преподавателя вузов и 555 учителей общеобразовательных учреждений, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в эпоху цифровизации образования необходимость в учителях-наставниках никуда не исчезнет. Спикер Совфеда не согласна с мнением некоторых интернет-специалистов, что «после цифровизации понятие учителя будет полностью изменено», потому как их заменят роботы, лишив работы