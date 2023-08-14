«Больше половины подделка»: эксперт рассказал, как выбрать хороший мед Глава Союза пчеловодов заявил, что больше половины меда в Москве — фальсификат

Председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил NEWS.ru, что доля фальсифицированного меда на московских прилавках, по официальным данным, составляет больше 50%. В действительности же, по его словам, такого продукта намного больше.

Даже если вы приходите на ярмарку меда, все равно там процентов 30 будет фальсификат. Так что когда приходите туда, начните с разглядывания глаз продавца, — говорит Капунин.

Однако есть несколько признаков, по которым можно распознать фальсификат. Эксперт посоветовал обратить внимание на консистенцию меда. При переливании струйка не должна прерываться на капли даже при поднятии банки на большую высоту.

Кроме того, в банке с качественным медом никогда не будет осадка, отметил Капунин. Однако важно не путать его с закристаллизовавшимся медом. По его словам, это совершенно нормальный процесс.

Важно и место покупки меда, отметил эксперт. В магазине, по его мнению, купить натуральный мед точно не получится. Больше шансов найти хороший продукт на ярмарке. А лучше всего приобретать мед непосредственно на пасеке или у знакомых пчеловодов.

14 августа в России отмечается Медовый спас. В этот день православные христиане освящают мед, так как считают, что он будет обладать целительной силой.