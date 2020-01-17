https://static.news.ru/photo/0607f344-393b-11ea-99c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины москвичек впервые рожают только после 30 лет. Об этом сообщил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев в рамках ассамблеи «Здоровая Москва».

По словам специалиста, такая тенденция приводит к изменению внутренней структуры в сфере гинекологии, поскольку с возрастом у женщин появляется больше сопутствующих заболеваний, которые требуют другого подхода и при ведении беременности.

VIII ассамблея «Здоровая Москва» проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ, пишет РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова рассказала, что в России хватит мощности действующих роддомов в случае увеличения рождаемости после введения дополнительных выплат на детей, сообщал NEWS.ru.