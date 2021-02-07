Больше половины граждан США поддержали бы запрет Трампу занимать госпосты

https://static.news.ru/photo/b11c3386-26ce-11eb-acc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Больше половины граждан США выступают за импичмент экс-президенту Дональду Трампу и запрет для него занимать государственные должности. Такие данные опроса службы Ipsos приводит АВС.

Согласно данным опроса, за поддержку импичмента выступили 56; участников. Против 43%, остальные респонденты ответа не дали.

Отвечая на вопрос, в какой партии больше радикально настроенных экстремистов, 25% заявили, что таких больше у демократов, 42% - у республиканцев, ещё 32% полагают, что их достаточно в обеих партиях.

Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована за допущенные им высказывания 6 января, когда собравшиеся в Вашингтоне сторонники президента ворвались в Конгресс и попытались воспрепятствовать утверждению состоявшихся в стране выборов. Об том писал NEWS.ru.