Больше половины читателей EADaily высказались за обстрелы Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины читателей EADaily (55%) высказались за обстрелы центров принятия решения в Киеве, чтобы прекратить удары по Донецку, сообщает само издание. В свою очередь 36% респондентов выступили за регулярные удары по пунктам пропуска на западной границе Украины.

30% опрошенных читателей согласны с необходимостью ускорить проведение военной операции, 27% — начать ответные бомбардировки городов Западной Украины, а 16% считают допустимым уничтожить все мосты через Днепр.

Опрос проводился с 15 по 20 июня, в нём приняли участие 14 318 человек, они могли выбирать более одного варианта ответа.

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров ранее рассказал, что россияне поддерживают военную операцию на Украине в основном из-за действий Запада. Пропаганда, которая есть с любой стороны, тоже играет роль, но не ключевую, считает он. Кто хочет, тот может найти альтернативные источники информации.

По данным исследования социологической компании Russian Field, военную спецоперацию на Украине чаще поддерживают мужчины, чем женщины. При этом в наименее обеспеченных соцгруппах уровень поддержки военной операции невысокий — две трети здесь выступают против неё. С ростом доходов число сторонников увеличивается.