Больше никакой покупной выпечки: кулич «Нежность» с творогом и белым шоколадом — румяный, пышный и долго не сохнет

Белый шоколад я не плавлю, а рублю ножом на мелкие кусочки или натираю на терке. В тесте он не растекается, а остается сладкими, хрустящими вкраплениями, которые тают во рту. Можно заменить шоколадными каплями — они держат форму и не оседают на дно.

Что понадобится для кулича

Беру 300 г творога (9%, мягкого, не сухого), 3 яйца, 150 г сливочного масла (размягченного), 200 г сахара, 300 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, 100 г белого шоколада, 1 чайную ложку ванильного сахара, щепотку соли.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю мукой или застилаю пергаментом.

Творог протираю через сито или пробиваю блендером до однородной нежной пасты без комочков. Белый шоколад рублю ножом на мелкие кусочки или натираю на крупной терке.

Сливочное масло взбиваю миксером с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавляю яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая.

Добавляю творог и соль, перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем, просеиваю в творожную массу. Замешиваю мягкое, эластичное тесто. Добавляю рубленый шоколад, аккуратно перемешиваю. Выкладываю тесто в форму (заполняя на 2/3).

Выпекаю 40–45 минут до золотистого цвета. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю на решетку. Охлаждаю полностью. По желанию посыпаю сахарной пудрой или покрываю глазурью.

