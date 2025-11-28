Больше никаких зраз и голубцов! Леплю тефтели «Нежные лунатики» в томатных объятиях — просто и вкусно

Надоели обычные котлеты, которые часто получаются суховатыми и пресными? Тогда тефтели «Нежные лунатики» в томатных объятиях станут для вас настоящим открытием! Эти тефтели полностью оправдывают свое название — они получаются настолько воздушными и нежными, что буквально тают во рту. Секрет их волшебной текстуры — в особом способе приготовления фарша и нежном томатном соусе, который томится вместе с тефтельками, создавая гармоничный и насыщенный вкус. Это блюдо идеально подойдет для семейного ужина — дети от него в восторге, а взрослые оценят изысканность простого блюда.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 100 г риса, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 500 мл томатного сока, 2 ст.л. сметаны, соль, перец и специи по вкусу. Рис отварите до полуготовности. Лук и чеснок мелко нарежьте. Смешайте фарш с рисом, луком, чесноком и яйцом, посолите, поперчите. Сформируйте небольшие тефтели. Обжарьте их слегка на растительном масле до золотистой корочки. Переложите тефтели в сотейник, залейте томатным соком, добавьте сметану и тушите на медленном огне под крышкой 25-30 минут. Подавайте с картофельным пюре или пастой, поливая ароматным соусом. Приятного аппетита!

