День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 17:00

Больше никаких зраз и голубцов! Леплю тефтели «Нежные лунатики» в томатных объятиях — просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоели обычные котлеты, которые часто получаются суховатыми и пресными? Тогда тефтели «Нежные лунатики» в томатных объятиях станут для вас настоящим открытием! Эти тефтели полностью оправдывают свое название — они получаются настолько воздушными и нежными, что буквально тают во рту. Секрет их волшебной текстуры — в особом способе приготовления фарша и нежном томатном соусе, который томится вместе с тефтельками, создавая гармоничный и насыщенный вкус. Это блюдо идеально подойдет для семейного ужина — дети от него в восторге, а взрослые оценят изысканность простого блюда.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 100 г риса, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 500 мл томатного сока, 2 ст.л. сметаны, соль, перец и специи по вкусу. Рис отварите до полуготовности. Лук и чеснок мелко нарежьте. Смешайте фарш с рисом, луком, чесноком и яйцом, посолите, поперчите. Сформируйте небольшие тефтели. Обжарьте их слегка на растительном масле до золотистой корочки. Переложите тефтели в сотейник, залейте томатным соком, добавьте сметану и тушите на медленном огне под крышкой 25-30 минут. Подавайте с картофельным пюре или пастой, поливая ароматным соусом. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Все на Новый год готовят мясо, а у меня будет бифштекс: все точно попросят добавки. Рецепт — огонь, готовлю и в будни вместо скучных котлет
Общество
Все на Новый год готовят мясо, а у меня будет бифштекс: все точно попросят добавки. Рецепт — огонь, готовлю и в будни вместо скучных котлет
У всех на Новый год мясо, а у меня — котлеты: такие на праздничный стол подать не стыдно — секрет в одном ингредиенте
Общество
У всех на Новый год мясо, а у меня — котлеты: такие на праздничный стол подать не стыдно — секрет в одном ингредиенте
Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Общество
Зразам нет! Готовлю грузинскую чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Общество
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Простая закуска на праздничный стол: сырные «розочки» из слоеного теста
Семья и жизнь
Простая закуска на праздничный стол: сырные «розочки» из слоеного теста
котлеты
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.