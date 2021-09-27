Больше не беженец: почему из РФ выдворяют правозащитницу Чупик

ФСБ на 30 лет запретила въезд на территорию РФ московской правозащитнице, руководителю некоммерческой организации помощи мигрантам Tong Jahoni («Утро мира») Валентине Чупик. Ночью 25 сентября её задержали по прилёту из Армении в аэропорту Шереметьево, изъяли документы и отправили в спецприёмник, в котором она находится до сих пор. Чупик является гражданкой Узбекистана, откуда ей пришлось эмигрировать и получить статус беженца в России. Сама активистка уверена, что злоключения связаны с её деятельностью, коллеги опасаются, что женщину вернут на родину, где ей могут грозить преследования. По другой версии, правозащитницу выдворят в любую другую страну, поскольку об экстрадиции по запросу Ташкента речь не идёт.

Правдоруб тошнотворный

Как сообщает адвокат Ольга Гнездилова, силовики вручили Валентине Чупик уведомление управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД. Из этого документа, копия которого имеется в распоряжении NEWS.ru, следует, что правозащитница лишена своего статуса на основании пп.2, п.2, ст.9 ФЗ «О беженцах». Данная норма позволяет лишать звания беженца, если он «сообщил заведомо ложные сведения, либо предъявил фальшивые документы, послужившие основанием для признания беженцем, либо допустил иное нарушение положений настоящего Федерального закона».

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В связи с этим пограничники запретили Валентине Чупик въезд в Россию до сентября 2051 года, отправив в спецприёмник аэропорта Шереметьево. Оттуда она смогла дозвониться до коллег и сообщила, что официальная причина лишения её статуса вызывает множество вопросов.

Те, кто меня знает, понимают, что я правдоруб тошнотворный, не одного секрета в жизни не имею и фальшивые документы ненавижу просто. Так что вот это, то, что указано в бумажке, — это просто бред, — подчеркнула Чупик.

Она утверждает, что сотрудники ФСБ объяснили ей причину лишения статуса беженца тем, что она «слишком активно говорит о системной коррупции в МВД и слишком много подавала жалоб на задержания мигрантов» и «все полицейские Москвы и Петербурга» якобы жалуются на неё. Правозащитница добавила, что адвокаты «пытались прорваться», но не смогли оказать ей юридическую помощь, не имея специального пропуска от погранслужбы. Она также сообщила, что у неё отобрали документ, свидетельствующей о статусе беженца, благодаря которому она могла бы «выехать в безопасную третью страну». Чупик сослалась на нормы действующего законодательства, по которым после лишения статуса беженца у человека есть месяц на обжалование этого решения и в это время изымать у неё удостоверение беженца не имели права.

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По данным издания «Фергана», активистку якобы хотят депортировать за пределы России в течение 24 часов. В таком случае Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не успеет применить правило №39, позволяющее приостановить выдворение до рассмотрения апелляции. Однако с момента задержания Чупик прошло уже более суток.

В телефонном разговоре с коллегами Чупик успела рассказать, что даже в заключении поступают звонки от пытающихся обратиться к ней за юридической помощью мигрантов, которых «продолжают задерживать». Также ей звонят и «прекрасные нацисты, радуются, угрожают». Она пообещала, что если «останется живой», то продолжит помогать иностранным рабочим «в любой точке мира».

facebook.com/gala.petri

Связавшаяся с правозащитницей журналистка Гала Петри написала , что Валентина Чупик опасается за состояние своей 84-летней матери, которая «только на костылях пять метров может пройти минут за 10». По последней информации, к живущей в Подольске пенсионерке приходили с обыском . В итоге полицейские (и, как со слов Чупик пишет адвокат Дарья Тренина, представители ФСБ) не составили никаких бумаг.

Убеждённый узбекистанец

Как рассказала NEWS.ru Светлана Ганнушкина, председатель признанного в РФ иноагентом комитета «Гражданское содействие», сейчас правозищитники через уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову добиваются, чтобы к Валентине Чупик допустили адвоката.

То, что к ней не пускают адвоката уже вторые сутки — это нарушение Конституции. Она возвращалась из поездки и ей вручили бумажку о лишении статуса беженца. При этом в уведомлении толком не объясняется, какие основания послужили причиной для этого, фактически не объяснив причин. Какие основания были столько лет её держать в статусе беженца, а затем взять и решить, что всё, хватит? Я не знаю, какие у неё были отношения с миграционной службой и предупреждали ли её [ранее]. Она гражданка Узбекистана, но могла бы получить российское гражданство, хотя от него отказывалась и все удивляются, почему. Светлана Ганнушкина председатель комитета «Гражданское содействие» председатель комитета «Гражданское содействие»

По данным собеседницы NEWS.ru, Узбекистан не требует выдать Валентину Чупик. И если речь идёт о депортации из России, значит задержанная имеет право выехать в любую страну. Но также, по словам Ганнушкиной, женщине должны дать возможность оспорить лишение статуса беженца, потому что «не бывает у нас таких решений, которые бы не подлежали обжалованию».

В признанном в РФ иноагентом Комитете против пыток напротив, опасаются , что Валентину Чупик могут депортировать в Узбекистан, где ей грозит «преследование со стороны властей». В связи с этим организация направила срочное обращение в ЕСПЧ.

Риск подвергнуться жестокому обращению или пыткам в Узбекистане для Валентины настолько высок, что она не должна быть выслана из России. Мы обратились в ЕСПЧ с прошением по 39 правилу, которое применяется при исключительных обстоятельствах. Европейский суд рассматривает срочные обращения довольно быстро, но сейчас счет идёт на часы, — пояснила юрист комитета Мария Задорожная.

Из аппаратчика в диссиденты

Валентина Чупик является уроженкой Ташкента, в Россию из Узбекистана она эмигрировала в 2006 году после того, как в мае 2005-го там вспыхнули волнения в городе Андижане, подавленные местными властями. Согласно анкете правозащитницы на сервисе поиска работы, на момент андижанских событий она работала в Социологическом центре при аппарате президента Узбекистана, а до этого трудилась заместителем начальника отдела демографии и рынка труда при министерстве макроэкономики и статистики республики.

Как рассказывала Чупик, она покинула родину из-за преследований со стороны узбекистанской Службы национальной безопасности (СНБ), где, со слов правозащитницы, её пытали , в течении 30 часов заставляя стоять в одном положении, не разрешая есть, пить, спать и ходить в туалет. При этом, причину преследований на родине она не раскрывала. После отставки в 2018 году главы СНБ Рустама Иноятова, которого критиковали за нарушения прав человека в том числе во время андижанских событий, активистка признавалась, что «хочет домой», но не была уверена, насколько это безопасно после изменений в руководстве спецслужбы и после смерти прежнего президента страны Ислама Каримова.

Поселившись в Москве на правах беженца, Чупик, как писала «Фергана», стала одной из немногих в России, кто получил этот статус, которого она добилась в 2009 году. С этого момента, правозащитница, имевшая звание кандидата юридических наук, а также опыт исследований в области миграционной политики, занималась бесплатной юридической помощью иностранным рабочим. Последние обращались к ней, когда сталкивались с незаконными задержаниями, депортацией, невыплатой зарплаты и другими нарушениями прав мигрантов.

В публичных заявлениях Чупик неоднократно говорила, что российские власти проводят мигрантофобскую политику. В комментарии NEWS.ru она, в частности, утверждала, что перед выборами стали активнее «бороться с мигрантами» и для этого якобы объявляют массовой любую драку с участием выходцев из стран СНГ. Полиция, по словам правозащитницы, депортирует участников «несуществующих драк» из-за желания нажиться на мигрантах, а СМИ помогают силовикам — причём как лояльно настроенные к Кремлю, так и оппозиционные, в том числе признанная иноагентом в РФ «Медуза».

Стоит отметить, что Валентина Чупик — не единственный правозащитник, занимающийся тематикой миграции, у которого за последний год возникали проблемы с властями. В феврале зампрокурора подмосковных Люберец Нарек Челебян направил в местный суд иск к уроженцу Узбекистана Бахрому Хамроеву, который занимается отстаиванием интересов политических эмигрантов из стран Средней Азии. Надзорное ведомство собиралось аннулировать его брак с жительницей столичного региона Маргаритой Сусляковой, который был расторгнут ещё в 1999 году. Хамроев и его коллеги полагают, что таким способом его хотят лишить российского гражданства.