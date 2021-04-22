Больше двух тысяч военных десантировались в Крыму в ходе учений

https://static.news.ru/photo/8e599bb2-a366-11eb-b6b0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/vdvru

В ходе прошедших межвидовых учений на полигоне Опук в Крыму на территорию полуострова десантировались больше двух тысяч военных и свыше 60 единиц военной техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Всего же в масштабной военной проверке обороноспособности российских ВС приняли участие около 10 тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники, а также 40 боевых кораблей. Также были задействованы 40 самолётов Ил-76МД.

Экипажи военно-транспортной авиации выполняли полёт в едином строевом порядке на интервалах и дистанциях 300 метров на 3 километра между воздушными судами, а при выполнении выброски десанта боковые и продольные интервалы сокращались, — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что выброска десанта происходила на высоте в 600 метров. Приземление бойцов осложнялось сильным ветром на территории полуострова.

Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители Су-27, изолировавшие районы десантирования. Управление воздушным строем осуществлялось с борта самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

После десантирования военные поразили все необходимые цели, одолели условного врага и захватили объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатомётов и реактивных пехотных огнемётов. При этом бойцы находились в едином информационном поле, так как командиры отдавали приказы в режиме реального времени через средства автоматизации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отметил, что российские военные внимательно следят за действиями войск НАТО в районе предстоящих учений Defender Europe («Защитник Европы»). По словам министра, России нужно быть готовой к «неблагоприятному развитию» манёвров.