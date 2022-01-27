«Больше, чем потери США за всю войну»: Володин о блокаде Ленинграда

Во время блокады Ленинграда погибли больше людей, чем в США и Великобритании за весь период Второй мировой войны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, сейчас Запад пытается переписать историю. Об этом он написал в Telegram-канале в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада продлилась 872 дня. Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода. Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за все годы Второй мировой войны. Ни одна страна не прошла через те же потери и лишения, что пережил наш народ, — написал Володин.

Он добавил, что подвиг жителей города является примером мужества, стойкости и любви к Родине. При этом, по словам спикера ГД, сейчас страны Запада пытаются переписать историю и «перечеркнуть подвиг народа».

Ранее председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва заявила, что Ленинград выстоял в нацистскую блокаду и не пал благодаря «определённому духу народа, любви к своему городу, Родине, близким».