«Больше, чем один»: Симоньян выступила в защиту «незаслуженных» иноагентов Симоньян заявила, что не всех признали иноагентами заслуженно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главред RT Маргарита Симоньян в новом выпуске своего шоу «Ч.Т.Д.» предложила предусмотреть законодательный способ для снятия статуса иноагента. По ее мнению, как минимум одного человека включили в данный список незаслуженно.

Не все люди, оказавшиеся иноагентами это заслужили. <...> Наверное, их больше, чем один. Я считаю, что должен быть предусмотрен законодательный способ это иноагентство с себя снять деятельным раскаянием. Это не значит, что нужно переодеть трусы со стразами в камуфляжный костюм и поехать на Донбасс, потому что мы сто раз говорили, что Донбасс — не прачечная, — заявила Симоньян.

Главред RT считает, что для исключения из списка иноагенты, например, могли бы «отдавать много денег» в тот же Донбасс. По ее словам, таким людям «нужно действительно что-то понять».

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» поддержала позицию Симоньян, подчеркнув важность того, что это сделала именно глава RT. Вместе с тем Собчак выразила сожаление, что этого не сделал больше «ни один провластный человек».

11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы у иностранных агентов. Согласно нововведениям, также запрещается рекламировать и сами ресурсы иноагентов.

По данным исследования агентства icontext, 75% российских компаний отказались от рекламы у иноагентов еще в конце 2023 года. В ходе опроса 14% организаций заявили, что намерены поступить таким же образом в ближайшее время.