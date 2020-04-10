Больше 800 тысяч фейков о коронавирусе удалили из «ВКонтакте»

Представители социальной сети «ВКонтакте» рассказали о фейках о коронавирусе. За месяц сотрудники сервиса удалили больше 800 тысяч недостоверных постов о COVID-19.
Среди них были однотипные записи в группах и спам-рассылки,
31 марта Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил изменения в уголовный и административный кодексы об ужесточении ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.
Штрафы для юридических лиц за распространение через СМИ или Интернет ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях, были увеличены до 10 млн рублей против прежних 1,5 млн. Помимо этого, за распространение фейков, которые привели к смерти человека или иным тяжким последствиям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Президент Владимир Путин подписал закон 1 апреля, писал NEWS.ru.
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