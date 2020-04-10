Больше 800 тысяч фейков о коронавирусе удалили из «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/e895c16e-7b35-11ea-9cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители социальной сети «ВКонтакте» рассказали о фейках о коронавирусе. За месяц сотрудники сервиса удалили больше 800 тысяч недостоверных постов о COVID-19.

Среди них были однотипные записи в группах и спам-рассылки, передаёт ТАСС. Работники платформы постоянно мониторят опасный контент и блокируют как пользователей, так и целые бот-сети.

31 марта Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил изменения в уголовный и административный кодексы об ужесточении ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

Штрафы для юридических лиц за распространение через СМИ или Интернет ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях, были увеличены до 10 млн рублей против прежних 1,5 млн. Помимо этого, за распространение фейков, которые привели к смерти человека или иным тяжким последствиям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Президент Владимир Путин подписал закон 1 апреля, писал NEWS.ru.