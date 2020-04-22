Больше 50 тысяч россиян вернулись на родину рейсами «Аэрофлота»

https://static.news.ru/photo/935bc200-84b0-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» рассказал о результатах вывоза россиян, застрявших в других странах. Больше 50 тысяч человек вернулись домой самолётами перевозчика.

Этих людей вывезли с конца февраля по текущий момент, передаёт ТАСС. Организацией подобных рейсов компания занимается под руководством Минтранса, Минкомсвязи, Росавиации и МИД.

В «Аэрофлоте» отметили, что продолжают вывозить россиян.

Из-за эпидемии коронавируса Россия с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Летают только вывозные рейсы для остающихся за рубежом россиян. При этом на борт допускают только жителей тех городов, куда направляется воздушное судно.

По состоянию на 21 апреля в мире зафиксировано более 2,48 млн случаев инфицирования, умерли более 170,7 тысячи пациентов, выздоровели порядка 654,5 тысячи.

В России официально зарегистрировано свыше 52,7 тысячи случаев заражения, скончались 456 человек, выздоровели около 3,9 тысячи.

18 апреля, как писал NEWS.ru, во Владивосток из Бангкока прибыл вывозной рейс с российскими гражданами на борту.