Больше 50 тысяч россиян вернулись на родину рейсами «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» рассказал о результатах вывоза россиян, застрявших в других странах. Больше 50 тысяч человек вернулись домой самолётами перевозчика.
Этих людей вывезли с конца февраля по текущий момент,
В «Аэрофлоте» отметили, что продолжают вывозить россиян.
Из-за эпидемии коронавируса Россия с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Летают только вывозные рейсы для остающихся за рубежом россиян. При этом на борт допускают только жителей тех городов, куда направляется воздушное судно.
По состоянию на 21 апреля в мире зафиксировано более 2,48 млн случаев инфицирования, умерли более 170,7 тысячи пациентов, выздоровели порядка 654,5 тысячи.
В России официально зарегистрировано свыше 52,7 тысячи случаев заражения, скончались 456 человек, выздоровели около 3,9 тысячи.
18 апреля, как писал NEWS.ru, во Владивосток из Бангкока прибыл вывозной рейс с российскими гражданами на борту.
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