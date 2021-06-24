Больше 16 тысяч мутаций коронавируса нашли в России

На территории России обнаружили больше 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса. Об этом рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Эта информация представлена в презентации к его выступлению на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности».

Обнаружено 16 003 потенциальных мутации, — отмечается там.

По его мнению, такому количеству разных вариантов вирусов может противостоять только массовая вакцинация населения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность всех существующих вакцин против штамма «дельта». По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Марии Ван Керкхове, препараты остаются эффективными против тяжёлых форм заболевания и смертности, что является хорошим признаком.

«Дельта» (индийский) штамм коронавируса (В.1.617) был обнаружен в октябре 2020 года. Позже были найдены три его подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, он выявлен почти у 90% заразившихся в российской столице.