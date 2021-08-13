Больше 100 тысяч человек остались без света из-за ливней на Кубани

108 тысяч человек из 11 населённых пунктов остаются без электричества из-за сильных ливней в Краснодарском крае. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.

Сейчас в регионе работают аварийно-восстановительные бригады.

На территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветровой нагрузки до 25 м/с, формированием смерчей и обвально-осыпными процессами, — говорится в сообщении ведомства.

Из-за погодных условий подтоплено 1344 частных дома и 1683 придомовые территории в 19 населённых пунктах. Спасатели откачивают воду.

Из-за опасной погоды были эвакуированы 989 детей из пяти лагерей. Кроме того, МЧС подготовило 76 пунктов временного размещения, в восьми из них сейчас находятся 847 человек (588 из них — дети). Из частных домов в станице Старотитаровской Темрюкского района эвакуировали 25 человек.

Проливной дождь шёл на Кубани всю ночь 13 августа. В результате в ряде муниципалитетов введён режим ЧС. Подтоплены территории в Анапе, Новороссийске, Ейском и Славянском районах. Синоптики предупреждают о том, что грозовые дожди продлятся на территории края до понедельника, 16 августа.

Ранее туристы показали, как выглядит Анапа после двух суток ливней. В городе затоплены улицы, кое-где прорвало люки канализации, по некоторым адресам фиксируется отключение света.