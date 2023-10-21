«Большая задница тоже счастье»: 10 цитат Сатановского о политике и России Соловьев уволил Сатановского после слов в адрес представителя МИД РФ Захаровой

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Евгений Сатановский

Журналист Владимир Соловьев уволил президента Института Ближнего Востока и политолога Евгения Сатановского за оскорбительные высказывания в адрес МИД России и Марии Захаровой. В эфире «Соловьев Live» Сатановский вел программу «Армагеддоныч», где высказывался по поводу происходящего на Ближнем Востоке, особенно в Иране, Израиле и Турции. NEWS.ru собрал самые интересные цитаты Сатановского о России, СВО и Западе.

Про СВО, удары России по Западу и патриотизм

«Сколько мы нанесли ударов по врагу? По США, Великобритании, Польше, Германии после ее решения, что на фронт пойдут танки, — всем, кто поддерживает Украину, посылает ей оружие и наемников. Нисколько. А почему? Потому что последние 30 с лишним лет туда перегоняли деньги те, кого мы называем нашей элитой. Не только олигархи, „отказники“ и прочие — нет! Все действующие. Они учили там детей — а это великое дело. И не надо рассказывать, что ты выучил ребеночка в Лондоне, его там лет пять-шесть учили толерантности и всяческой современной чуши, а он вернулся к тебе великим патриотом. Не возвращаются оттуда патриотами даже самые классные ребята».

Про Украину

«Украина теперь — альтернативная Россия. Пример того, как могло быть. Говори, что хочешь. Дыши полной грудью. Никому не подчиняйся. Что хочешь — делай. Если не используешь русский язык в политике и не вспоминаешь настоящую историю страны, вполне можешь уцелеть. Если нет — не обижайся. Море надежд. На Штаты, на Европу. Море хвастовства. Непонятно на чем основанная уверенность, что кому-то зачем-то нужны. Всегда так было, но не так заметно. Сейчас — прет из всех щелей. Людей только жалко. Хотя и не всех».

Фото: МО Украины

Про отношения российской элиты и Запада

«Озвучьте мне, пожалуйста, перечень людей в нашем начальстве, у которых там ничего нет. И перечень людей в американском, британском, польском, немецком, французском начальстве, у которых здесь есть что-то — даже не активы, а дома или квартиры, у которых дети здесь отучились, у которых жены живут здесь и пасут детей, учащихся в наших институтах, или бабушки с дедушками на теплых морях живут где-нибудь около Анапы. Глупый вопрос я задаю. Поэтому у нас идет война асимметричная — они-то нас гробят, а мы их нет. При этом у них нет никаких сдерживающих факторов».

О продолжительности жизни

«А нафига мне её (продолжительность жизни. — NEWS.ru) увеличивать? Я слушаю вот это всё... Да не хочется мне, чтобы она была увеличена и я дожил до того абсолютно беспомощного состояния, в качестве старика, когда я столкнусь уже с тем, что что-то со мной будет, а я с этим справится-то не могу. Да я лучше раньше помру, в дееспособном состоянии. Я для себя это давно решил, поэтому для меня увеличение продолжительности моей жизни в ситуации, когда я абсолютно не верю, что качество моей жизни не будет достойным, как-то не радует».

О международном праве

«Международное право пусть работает, но если оно не спасает жизни людей — да к дьяволу международное право».

Об уезжающих из России политиках и бизнесменах

«Спасать срочно, спасать детей, бежать. И дальше начинается миграция леммингов. Лемминг же прет куда угодно. Море? Он в море с обрыва прет. В качестве параллели можно взять „великий трек“ африканских гну, которые с обрыва чешут миллионными стадами. А в реке сидят крокодилы, питаются. А что? Это здорово... Другим хищникам».

О ядерной войне

«Вплоть до ядерной войны [дойдут охлаждения в отношениях с США]. Перспектив много. Пока Россия существует, пока Запад существует и западные коллеги ставят перед собой чёткую и понятную задачу, чтобы России не стало».

О воссоздании СССР

«Да, можно разойтись на какое-то время, но страна, которая ещё 30 лет назад была единой, когда-нибудь всё равно соединится... Это не нужно никому в мире: слишком мощная получится страна — поди с ней потом разберись. Но это будет, рано или поздно».

Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О войне Израиля и группировки ХАМАС

«На Ближнем Востоке война. Жестокая и кровопролитная, какими они только в этом регионе и бывают. Все те, кто её развязал, свои задачи выполнят и перевыполнят, в этом можно не сомневаться. Вот только останутся ли они после этого на карте — большой вопрос. Во всяком случае, ни одна из империй, развязавших Первую мировую войну и с увлечением сражавшихся между собой на всех её театрах военных действий, в итоге эту войну не пережила. Ни Австро-Венгрия, ни Российская империя, ни Германская, ни Оттоманская Порта. А ведь начало ей положила сущая мелочь: эрцгерцога Фердинанда студент в Сараево пристрелил. По сравнению с недавним рейдом ХАМАС на Израиль, с которого всё началось, это вообще ни о чём».

О российской экономике в 2019-м

«Как говорят евреи, „Гроссе тухес ейзе нахес“. Что означает: „Большая задница тоже счастье“. Так что чем глубже будет жопа, в которую предстоит погрузиться российской экономике, тем оптимистичнее будет действующий премьер. Что с точки зрения общечеловеческой не только политкорректно, но и вызывает оптимизм в предпринимательских массах. Что ещё нужно провалить, чтобы все они там, наверху, заподозрили, что делают что-то не так? Или для этого необходима минимум Великая депрессия? Дурацкий вопрос.

Шеф коней на переправе не меняет, а мы всё время на переправе. Так что эти — вечны. Просто никто не заметил, что как переправа началась, наша телега повернула и пошла против течения. Отчего она и не заканчивается. И пока лично Господь Бог не скажет: „Завязывайте маяться дурью, ребята“, не закончится. Так что да здравствуют наши реформы, самые бессмысленные, беспощадные и вечные в мире».

Про извинения перед Захаровой и переезд в Израиль

«Я пенсионер. Живу и буду жить я в России. Что до извинений — не моя стезя. Я говорю то, что думаю, и то, что вижу. Как акын — что видит, то и поет».

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