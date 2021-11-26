«Большая трагедия»: Шойгу прокомментировал ЧП в Кузбассе

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал аварию на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области большой трагедией для региона и всей страны. Он предложил начать конференцию, посвящённую межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны, с минуты молчания, передаёт URA.RU. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб 51 человек, ещё 64 пострадали.

Уважаемые коллеги, к сожалению, конференцию мы должны начать с трагического сообщения. На шахте в Кузбассе погибли люди, это большая трагедия для региона и страны. Предлагаю почтить их память минутой молчания, — сказал Шойгу.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. По последним данным, трагедия унесла жизни 51 человека — 46 шахтёров и пятерых горноспасателей. Ещё 64 человека пострадали. Власти Кемеровской области объявили траур с 26 по 28 ноября.

Предполагаемой причиной ЧП называют возгорание угольной пыли, а также неисправность оборудования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что от шахтёров, работавших на шахте «Листвяжная», до трагедии поступали жалобы. При этом в ведомстве считают, что судить о наличии прямой причинно-следственной связи хлопка метана и нарушений пока рано.