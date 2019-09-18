Около 73% россиян считают, что премии на работе становятся лучше мотивацией, 53% высказались за 13-ю зарплату, 41% отметили социальный пакет и 25% — выходные и дополнительные отгулы.
Опрос был проведён аналитическим центром НАФИ.
Кроме того, 15% заявили о важности ценных подарков, 14% считают хорошей мотивацией оплату обучения работодателем, сообщает ТАСС.
Опрос проводился в августе 2019 года. Участие приняли 1600 сотрудников компаний старше 18 лет в 52 регионах страны.
Как ранее писал News.ru, ВЦИОМ провёл опрос и определил, в каких профессиях российской молодёжи труднее всего построить успешную карьеру.