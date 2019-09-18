Фото: Сергей Булкин/News.ru

На Остоженке в Москве археологи нашли белокаменное надгробие начала XVIII века. Оно сохранило свой первоначальный вид, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Надгробная плита была найдена в сквере вблизи Зачатьевского женского монастыря. Надгробие, датированное 1720 годом, принадлежало чиновнику низшего ранга — подьячему Дмитрию Спиридонову. Предполагается, что он жил на Остоженке и был...